Alexandre Kalil terá agendas com PT em Minas Gerais antes de evento com Lula

Apoie o 247

ICL

Por Eduardo Barretto, Metrópoles - Alexandre Kalil, pré-candidato ao governo mineiro pelo PSD, planeja visitar quatro cidades mineiras nos próximos dias com o deputado petista Reginaldo Lopes, líder do PT na Câmara. O roteiro foi traçado desde que o acordo Lula-Kalil foi sacramentado, na quinta-feira (26/5).

A ideia é alinhar o discurso para o primeiro ato público de Lula e Kalil juntos, no próximo dia 10, em Uberlândia. O evento terá o mesmo nome do lançamento da chapa Lula-Alckmin no início do mês, “Vamos juntos pelo Brasil”. Segundo a legenda, o mote evoca união entre partidos para retomar a democracia no país.

Leia a íntegra no Metrópoles.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE