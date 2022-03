Aliados de Doria cobram posição dura do PSDB contra o novo golpe de Aécio Neves

Apoie o 247

ICL

247 – A tentativa de golpe interno no PSDB, liderada pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG), que pretende desconsiderar o resultado das prévias para lançar Eduardo Leite à presidência, revoltou o governador paulista João Doria e seus aliados no partido. Curiosamente, Aécio foi quem também liderou o golpe de estado de 2016, contra a ex-presidente Dilma Rousseff.

"Aliados do governador João Doria se mobilizaram contra o que chamam de tentativa de 'golpe' contra sua pré-candidatura e cobram do presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, um posicionamento contundente em defesa do resultado das prévias presidenciais tucanas realizadas no ano passado", aponta reportagem do Estado de S. Paulo, assinada pelo jornalista Pedro Venceslau.

"Liderado pelo deputado Aécio Neves (PSDB-MG), o grupo que faz oposição a Doria no PSDB acredita que pode reverter o resultado das prévias na convenção do partido, em junho. Segundo reportagem do Estadão, o 'Dia do Fico' no PSDB seria uma estratégia que prevê a possibilidade de um acordo com o MDB e o União Brasil para o lançamento de uma candidatura única ao Planalto", informa ainda Venceslau.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE