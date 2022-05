Aliados de Tarcísio defendem que Skaf seja candidato ao Senado caso candidatura de Datena não decole

Apoie o 247

ICL

247 - Aliados do pré-candidato ao governo paulista, Tarcísio Freitas (Republicanos), dizem que o correligionário Paulo Skaf, ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado de S. Paulo (Fiesp), poderá ser o candidato ao Senado na chapa encabeçada pelo ex-ministro, caso a candidatura do apresentador José Luiz Datena (PSC) não decole.

“Embora apoiado por Bolsonaro, o apresentador enfrenta resistências de apoiadores do ex-ministro e pode desistir. Lideranças do Republicanos, a legenda que abriga Tarcísio, ainda torcem o nariz para a candidatura do apresentador, que já vinha sendo atacado por seguidores do presidente também nas redes sociais”, diz a coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE