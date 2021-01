Alice, de cinco anos, é primeira vítima de bala perdida no Rio em 2021 (vídeo)

Revista Fórum - Uma menina de cinco anos foi morta com uma bala perdida que atingiu seu pescoço na madrugada da sexta-feira (1º) no Rio de Janeiro. Alice Pamplona da Silva foi a primeira vítima de bala perdida no Rio no ano de 2021.

O crime aconteceu no Morro do Turano, no Rio Comprido, região central do Rio. A menina estava celebrando a passagem do ano com seus familiares, que filmavam a queima de fogos, quando foi atingida e gritou de dor.

Alice chegou a ser levada ao hospital. A primeira suspeita é que se tratasse de ferimento por estilhaços de fogos de artifício. No entanto, na unidade de saúde, foi constatado que ela havia levado o tiro no pescoço.

A gente vê isso diariamente passando na tv, a gnt pensa que nunca vai acontecer com um dos nosso até q acontece 😭😭😭,é inacreditável https://t.co/KdO0geyO9S January 2, 2021

Minha neném se foi. Minha vida acabou, meu único motivo pra continuar morreu. Vem pra mim Alice 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/BgPZLju4fP — insta: preta_daay (@pretadayna) January 1, 2021

Única palavra que me resumi hoje é " DOR" te amo minha estrelinha 🖤 pic.twitter.com/KwJMgPKpjZ — kaylane (@nane_pretinha01) January 1, 2021

