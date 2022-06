Alta da covid leva escolas em São Paulo a suspenderem turmas com infectados

Apoie o 247

247 - A alta da covid tem levado escolas da capital paulista a suspenderem aulas de turmas com registros de casos da doença. Segundo a agência Estadão Conteúdo, o efeito tem sido observado tanto em escolas particulares com as da rede municipal.

Ao menos duas escolas públicas municipais tiveram aulas suspensas por conta da alta de casos nos últimos dias. A primeira é a Escola Municipal de Ensino Fundamental Enzo Silvestrin, no Jardim Pirituba, que teve uma turma suspensa no final do mês passado. A segunda, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Euclides Custodio da Silveira, na região da Lapa, está com uma turma afastada das atividades presenciais neste momento.

Em um período de um mês, o número de internados por Covid-19 subiu até 275% em hospitais privados de São Paulo. Nas redes municipal e estadual, as hospitalizações pela doença também mais do que dobraram no mesmo intervalo de tempo.

Coordenador do Comitê de Infectologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), o médico Marcelo Otsuka reforça a importância de se tomar medidas prévias para evitar o afastamento de turmas. "Se eu tenho alguém com um quadro respiratório em casa que pode ser covid, é lógico que aquela criança que mora em casa, até se descartar que é covid, não pode ir à escola", diz.

