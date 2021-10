Aluna da Universidade Federal de Pelotas faz "bolo de Hitler" para “celebrar” 24 anos

Apoie o 247

247 - A reitoria da UFPel (Universidade Federal de Pelotas) encaminhou às autoridades policiais o caso de uma aluna da instituição que exibiu um bolo customizado com a imagem de Adolf Hitler na celebração de seu aniversário de 24 anos. A informação é da jornalista Mônica Bergamo, em sua coluna no jornal Folha de S.Paulo.

As fotos da sobremesa temática foram compartilhadas nas redes sociais pela própria aniversariante, Caroline Gutknecht, que cursa história na UFPel. "E aqui a hora do parabéns tava ótimo (sic)", escreveu.

Na ocasião, Caroline também posou com uma camiseta estampada com a imagem de Getúlio Vargas e com balões inscritos com as frases "mais amor, menos guerra" e "o mundo é das mulheres".

No Brasil, o crime de apologia do nazismo é normalmente enquadrado no artigo 20 da lei 7.716 de 1989. Ela prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para quem fabrica, comercializa, distribui ou veicula símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica para divulgar o regime de Adolf Hitler.

