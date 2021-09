Alunos fazem ações contra homenagem na Alesp a militar que ordenou invasão da PUC em SP na ditadura

O Centro Acadêmico 22 de Agosto tem organizado ações para barrar a votação do projeto de resolução que tramita na Alesp e que pretende criar a Medalha “Deputado Erasmo Dias”, agente que coordenou ação contra estudantes na PUC, que resultou em prisões e enquadramentos no Deops edit

247 - O Centro Acadêmico 22 de Agosto, entidade representativa dos alunos de direito da PUC-SP, tem organizado ações para barrar a votação do projeto de resolução que tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo e pretende criar a Medalha de Mérito de Segurança Pública Deputado Erasmo Dias. A reportagem é do jornal Folha de S.Paulo.

Em setembro de 1977, Dias, então secretário de Segurança Pública, ordenou a invasão da Pontifícia Universidade Católica por 3.000 policiais, que interromperam uma atividade pública dos estudantes pela reorganização da UNE (União Nacional dos Estudantes).

A ação resultou na detenção de 854 pessoas, levadas ao Batalhão Tobias de Aguiar. Delas, 92 foram fichadas no Deops (Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo) e 42 acabaram processadas com base na Lei de Segurança Nacional, acusadas de subversão.

De acordo com a reportagem, o centro acadêmico fez um abaixo assinado que, no momento, conta com 3.560 assinaturas. Dentre os nomes mais conhecidos que assinaram o documento estão Juca Kfouri e José Dirceu (PT). Ele também divulgou uma carta aberta aos alunos da PUC explicando quem foi Erasmo Dias e apresentando as críticas ao projeto de resolução.

