Alunos ficam sem aulas de história, geografia, biologia, química e física no 3º ano do novo ensino médio em SP

247 - Os estudantes das escolas estaduais de São Paulo estão enfrentando situação delicada com o novo ensino médio. Devido às mudanças curriculares, disciplinas importantes, como história, geografia, biologia, química e física, deixaram de ser oferecidas no último ano desta etapa de ensino. Além disso, a nova grade curricular prevê apenas duas aulas semanais de matemática e português.

São Paulo foi o primeiro estado a implementar as mudanças previstas pela lei do novo ensino médio. O então governador João Doria decidiu começar as alterações em 2021, um ano antes do restante do país, com o objetivo de ser pioneiro no modelo. No entanto, tanto os professores quanto os alunos têm reclamado da falta das disciplinas regulares, que foram substituídas por matérias dos itinerários formativos.

Aproximadamente 400 mil estudantes da rede estadual estão no último ano do ensino médio e, com o currículo antigo, eles tinham duas aulas semanais de cada uma das disciplinas em todos os três anos. Agora, no terceiro ano, não têm mais acesso às aulas de química, física, biologia, história, geografia, filosofia e sociologia. Além disso, a carga horária de matemática e português também foi reduzida em 60% no último ano, passando de cinco aulas para apenas duas.

Essa redução ocorreu para supostamente dar espaço aos itinerários formativos, que permitem aos alunos optar por uma área do conhecimento para aprofundar seus estudos. No entanto, em muitas escolas, os estudantes não têm tido a opção de escolha, o que agrava ainda mais a situação.

