Ameaçado, João Doria pede apoio policial: “bolsonaristas loucos”

Governador de São Paulo foi às redes sociais desabafar sobre as intimidações um dia após ter sido alvo de uma fake news de uma vizinha edit

Caio Barbieri, Metrópoles - O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou neste domingo (7/3) que solicitou apoio policial após receber ameaças, segundo ele, de defensores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). A informação foi publicada na conta pessoal do Twitter do gestor.

“Bolsonaristas loucos tentam me intimidar com novas ameaças contra mim e minha família. Agora ameaçam minha casa e nossa família. Além de pedir apoio policial e tomar medidas legais, quero registrar meu repúdio a este comportamento. Onde vai parar o Brasil com tanta conflagração?”, escreveu.

