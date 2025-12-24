Amigas lamentam morte de jovem atacada por pitbull no quintal de casa em Campinas: "tratava como filho"

247 - A morte de Juliana de Oliveira, de 25 anos, atacada pelo próprio pitbull no quintal de casa, em Campinas (SP), nesta terça-feira (23), gerou forte comoção entre amigos e familiares. As informações foram divulgadas pelo g1.

Amigas da jovem relataram que Juliana era conhecida pelo cuidado com o animal e pela dedicação à filha de oito meses, que estava no imóvel no momento do ataque, mas não se feriu. De acordo com os relatos, a jovem trabalhava em uma padaria do bairro São Bernardo, onde mantinha vínculos próximos com colegas.

Uma das amigas, que preferiu não ser identificada, afirmou que Juliana se referia ao pitbull “como se fosse um filho” e que sempre demonstrou preocupação com a natureza da raça. “Ela falava nesse cachorro como fosse um filho pra ela. Ela se preocupava muito justamente por ser pitbull”, disse a amiga, destacando que a tutora jamais maltratou o animal. “Estão julgando ela muito pelo local que ela morava por ser humilde, mas ela nunca maltratou o cachorro. Muito pelo contrário. Ela não tinha temperamento de ser agressiva ou sem paciência”.

Segundo o boletim de ocorrência, um vizinho relatou à Polícia Civil que acordou com gritos vindos do quintal da vizinha e tentou intervir usando uma barra de ferro. Ele afirmou que não conseguiu afastar o animal “por conta da ferocidade do pitbull”. O ataque só foi contido quando o marido da vítima chegou ao local e conseguiu isolar o cão.

Juliana sofreu ferimentos graves nos braços e no abdômen. A Polícia Militar confirmou que o óbito foi constatado ainda dentro do imóvel, antes da chegada do resgate. A perícia foi acionada e o caso segue sob investigação.

Para os amigos, a jovem era descrita como uma pessoa afetuosa, dedicada à família e apaixonada pela maternidade. “Ela era uma pessoa surreal, de verdade. Não porque era minha amiga. Ela amava a família dela, e a filhinha dela nem se fala. Era uma família linda, e ela sempre procurou cuidar muito bem deles”, contou outra amiga.

Nas redes sociais, colegas de trabalho também prestaram homenagens. Uma funcionária da mesma padaria escreveu que conviver com Juliana foi “um prazer enorme” e relembrou os momentos compartilhados. “Amiga, que Deus te receba de braços abertos. Eu amei conhecer você, e foi um prazer enorme. Você era muito legal, era feliz. Nossos momentos juntas naquela padaria foram bons, momentos que nunca vou esquecer. Vá com Deus”.

A Polícia Militar informou que o pitbull será encaminhado ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, onde passará por avaliação.