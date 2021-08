Ana Estela Haddad: onde estão os que em 2018 consideraram “uma escolha difícil”?

"Será que eles têm capacidade da auto crítica?", questionou Ana Estela Haddad, esposa do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, ao fazer referência a quem votou em Jair Bolsonaro na última eleição edit

247 - Doutora em odontologia e professora da Universidade de São Paulo (USP), Ana Estela Haddad, advertiu em sua conta do Twitter, nesta terça-feira (31), para o insólito 7 de setembro que se aproxima.

"Um insólito 7 de setembro de 2021 se aproxima. Onde estão e do que se ocupam os que apoiaram o golpe em 2016 e que no 2o turno das eleições presidenciais em 2018 construíram a ideia de que 'se tratava de uma escolha difícil'? Será que eles têm capacidade da auto crítica?", escreveu ela no Twitter.

Os protestos a favor do governo acontecerão em um contexto de ameaças à democracia brasileira feitas por Jair Bolsonaro, que tem atacado o Supremo Tribunal Federal (STF) e as urnas eletrônicas.

Um insólito 7 de setembro de 2021 se aproxima. Onde estão e do que se ocupam os que apoiaram o golpe em 2016 e que no 2o turno das eleições presidenciais em 2018 construíram a ideia de que “se tratava de uma escolha difícil”? Será que eles têm capacidade da auto crítica? — Ana Estela Haddad (@aehaddad1) August 31, 2021

