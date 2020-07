Andres Sanchez sobre vídeo de Marcelinho com Bolsonaro: “ex-jogador compra camisa e faz o que bem entender”

O presidente do Corinthians afirmou que Marcelinho não tem relação formal com o clube. "Ele não é contratado nem funcionário do clube. Ex-jogador e torcedor compra camisa e faz o que bem entender”, disse Andres Sanchez edit

247 - O presidente do Corinthians, Andres Sanchez, reagiu ao vídeo publicado nas redes pelo ex-jogador Marcelinho Carioca com Jair Bolsonaro vestindo a camisa do clube.

“Você acha que o Marcelinho ia perguntar para mim? Brincadeira. Ele não é contratado nem funcionário do clube. Ex-jogador e torcedor compra camisa e faz o que bem entender”, disse Andres à coluna Painel, da Folha, nesta quarta-feira (29).

O vídeo de Bolsonaro com Marcelinho parece uma tentativa de recuperar a sua imagem desgastada com torcedores do clube após se recusar a vestir a mesma em uma live nas redes em que vestiu o uniforme de outros clubes.

A cena de Bolsonaro vestindo uma camisa do Corinthians ao lado do ex-jogador Marcelinho Carioca, representante da parceria entre o clube e o Banco BMG, foi para defender uma Medida Provisória (MP) do governo assinada em junho.

O projeto, que ficou conhecido como “MP do futebol”, acaba com o monopólio da TV Globo sobre o esporte, anulando regras que estavam definidas em contrato de direitos de transmissão já assinado e vigente.

