Anielle Franco alerta sobre feminicídios: “É importante falarmos sobre relacionamentos abusivos”

247 - Anielle Franco, irmã da ex-vereadora Marielle Franco (PSOL), assassinada em 14 de março de 2018, fez um alerta sobre o feminicídio e lembrou seis casos de mulheres brutalmente assassinadas por homens, no período de Natal. De acordo com o Atlas da Violência 2020, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), entre 2013 e 2018, a taxa de homicídio de mulheres fora de casa diminuiu 11,5% no País, porém as mortes dentro de casa aumentaram 8,3%.

"Viviane, Thalia, Loni, Anna Paula, Aline e Evelaine. Sabe o que essas mulheres têm em comum? Todas foram vítimas de feminicídio no período de natal em diferentes estados do Brasil. Por isso é tão importante falarmos sobre relacionamentos abusivos antes que o pior aconteça!", tuitou Anielle.

Os seis casos citados por Anielle foram os de Viviane Vieira do Amaral, de 45 anos, moradora de Niterói (RJ); Thalia Ferraz, 23, de Jaraguá do Sul (SC); Loni Priebe de Almeida, 74, de Ibarama (RS); Anna Paula Porfírio dos Santos, 45, de Recife (PE); Aline Arns, 38, de Forquilhinha (SC); e Evelaine Aparecida Ricardo, 29, de Campo Largo (PR).

