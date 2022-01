Anielle Franco publica foto com os pés na areia e é atacada: "procurando sua irmã morta aí na praia?"

Anielle Franco é irmã de Marielle Franco. O autor do ataque é bolsonarista edit

247 - Educadora, jornalista e escritora, Anielle Franco, irmã da vereadora Marielle Franco, foi atacada pelas redes neste sábado (1).

Ao publicar nos stories do Instagram uma foto dos pés sobre a areia da praia, um bolsonarista respodeu: "Puta. Tá (sic) procurando sua irmã morta aí na praia?".

A mensagem foi enviada a Anielle acompanha de emojis (figuras) de vômito, fezes e risada. O internauta ainda escreveu: "Bolsonaro 2022".

"O cidadão de bem querendo me tirar da graça no primeiro dia do ano!", escreveu Anielle ao compartilhar nas redes o ataque.

"O cidadão de bem querendo me tirar da graça no primeiro dia do ano!", escreveu Anielle ao compartilhar nas redes o ataque.

