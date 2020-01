Anitta rebate Witzel sobre água: 'Vai ficar todo mundo com moral, bons costumes e doente, bebendo esgoto"

"O meio ambiente se acabando, as cidades inundando e as enchentes acabando com tudo, mas o que preocupa mesmo é a família, a religião, o baile funk, a moral, os bons costumes. Vai ficar todo mundo com moral, bons costumes e doente, bebendo esgoto, terra e inundado na enchente", afirmou a cantora. edit

247 - A cantora Anitta criticou as declarações do governador Wilson Witzel (PSC-RJ) sobre a situação da água que chega às torneiras da população, que desde o início do ano, é fornecida com mau cheiro, gosto terroso e aparência turva. .

Em entrevista coletiva de imprensa nesta quinta-feira (31), o governador se esquivou ao ser questionado sobre o fim do prazo de uma semana dado para a melhora na qualidade da água e em tom agressivo disse: "Eu não sou químico".

Os jornalistas lembraram que o prazo foi dado pelo próprio governador, na semana passada. Witzel rebateu dizendo que não foi ele, mas "um químico". "Só reproduzi o que ele falou", acrescentou.

Em sua página no Instagram, Anitta ironizou. "Era melhor levar o quimico aí pra coletiva de imprensa, né? já que não está sabendo, o químico tinha que ter ido junto. Ou eu tô maluca?", disse a cantora.

E completou: "Te garanto que se fosse alguma coisa a ver com LGBT, com gay, livro de gay, já estava resolvido em um dia. Já estava tudo fora da livraria, se fosse um filme que tivesse beijo lésbico, beijo gay, tinha resolvido em duas horas. Agora a água do povo que se dane. Vamos tomar banho com terra. Bebi um suco de caju agora com gosto de terra".

Anitta também criticou o discurso da defesa da moral e dos bons costumes de políticos como Witzel, o prefeito Marcelo Crivella e Jair Bolsonaro, que criminaliza o funk.

"O meio ambiente se acabando, as cidades inundando e as enchentes acabando com tudo, mas o que preocupa mesmo é a família, a religião, o baile funk, a moral, os bons costumes. Vai ficar todo mundo com moral, bons costumes e doente, bebendo esgoto, terra e inundado na enchente", disse.

Ela ainda sugeriu que os consumidores deixem de pagar a conta de água: "Já que a gente tá tendo que comprar água, porque a água que está vindo pra gente não presta, será que se a gente deixar de pagar a água nosso nome vai para o Serasa ou não? Já que eles não estão fazendo trabalho deles, a gente podia também não fazer a nossa parte e não acontecer nada. Mas, não. Vai pro Serasa, sim. A gente tem que entubar, pagar essa água cagada e sorrir, ficar feliz".

