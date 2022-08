Anitta sinaliza apoio à candidatura de Molon ao Senado pelo Rio de Janeiro: 'te esperando'

Apoie o 247

247 - O deputado federal Alessandro Molon (PSB) usou as redes sociais para pedir o apoio da cantora Anitta à sua candidatura ao Senado pelo Rio de Janeiro. A artista, que já declarou apoio à candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República, sinalizou de forma positiva. "Te esperando", postou Anitta.

O aceno de Anitta a Molon ocorre após o PT retirar o apoio do partido à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo do estado em função da insistência do parlamentar em manter seu nome na disputa ao Senado, rompendo um acordo firmado anteriormente entre os partidos.

Mais cedo, o cantor Leo Jaime havia publicado um vídeo no Twitter de apoio a Molon. O material foi repostado por Marcelo Rubens Paiva. Após Molon responder a Leo Jaime, Anitta comentou: "Lança logo essa candidatura, homi". Questionada pelo pessebista se ela daria apoio à sua postulação, Anitta respondeu de forma positiva: "te esperando".

Molon tem utilizado as redes sociais para publicar diversos vídeos de artistas que apoiam sua candidatura ao Senado.

