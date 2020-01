Anna Carolina, de 8 anos, é a primeira criança assassinada por bala perdida no RJ em 2020

A menina Anna Carolina de Souza Neves, de oito anos, levou uma bala perdida quando estava no sofá de casa, na Baixada Fluminense. Em 2019, 112 jovens até 12 anos foram baleados no Grande Rio edit

247 - A menina Anna Carolina de Souza Neves, de oito anos, foi assassinada na madrugada desta sexta-feira (10) quando estava no sofá de casa, no bairro Parque Esperança, no município de Belford Roxo, na Baixada Fluminense. De acordo com reportagem de Guilherme Santos e Isabella Vilela, da TV Globo, familiares acionaram policiais, que ajudaram no deslocamento para o Hospital de Saracuruna. Mas ela não resistiu aos ferimentos. Não há registros de operação policial no local.

Em 2019, 112 jovens até 12 anos foram baleados no Grande Rio. Destes, 60 morreram, apontou o aplicativo Fogo Cruzado, que monitora os tiroteios no Rio de Janeiro.