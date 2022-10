"Anomalia": Lula acusa Bolsonaro de usar máquina pública para fazer campanha

Declaração foi feita em Campinas, interior de São Pualo, depois de passeata com apoiadores. "Bolsonaro age como se Brasil fosse coisa particular dele", afirmou ex-presidente edit

247 - O candidato do PT a presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, acusou neste sábado Jair Bolsonaro de usar a máquina pública para "fazer campanha" eleitoral.

Lula fez a declaração durante entrevista em Campinas, interior de São Paulo, depois de participar de uma passeata com apoiadores.

"Nós estamos fazendo uma campanha com uma certa anomalia, porque nós temos um cidadão, que está exercendo a presidência, que está utilizando a maquina do governo para fazer campanha. Eu estava analisando, desde Marechal Deodoro da Fonseca, 1889 até agora, todos os presidente juntos, ninguém utilizou a máquina 10% [do que] como ele está utilizando", disse Lula.

"Ele [Bolsonaro] está fazendo tudo. Ele está agindo como se o Brasil fosse uma coisa particular dele e ele vai e desfaz, do jeito que ele quer, na medida em que ele tenta ganhar voto", acrescentou.

Nesta semana, Bolsonaro usou o Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência da República, para anunciar apoio de governadores, além de receber parlamentares de sua base política, lembra o G1.

O presidente também busca garantir o apoio de parlamentares durante esta campanha com a liberação de emendas de relator, o “orçamento secreto”.

As emendas de relator receberam essa classificação por terem pouca transparência nos critérios de distribuição e por beneficiarem, na maioria das vezes, a base aliada do governo no Legislativo. Em 2022, elas somam R$ 16,2 bilhões.

Em entrevista esta semana, Simone Tebet disse que o orçamento secreto pode representar o maior esquema de corrupção da história do Brasil.

