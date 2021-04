Anvisa diz que faltam documentos para autorizar teste da vacina Butanvac em humanos

A informação foi dada pelo gerente-geral de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gustavo Mendes. "O que falta para tomarmos a decisão é apresentarem a proposta do estudo da fase 1, que mostra quantas pessoas serão testadas, quem vai executar o estudo, um pacote que chamamos de protocolo de estudo", disse edit

247 - O gerente-geral de Medicamentos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Gustavo Mendes, afirmou que o Instituto Butantan (SP) tem de apresentar documentos para que a butanvac obtenha autorização para ser testada humanos.

"O pedido [do Butantan] foi para realizar os ensaios da fase 1, o primeiro momento em que vai ser testado em humanos. Eles pediram o teste e apresentaram esses estudos, que são da fase pré-clínica", disse em entrevista à CNN Brasil.

"O que falta para tomarmos a decisão é apresentarem a proposta do estudo da fase 1, que mostra quantas pessoas serão testadas, quem vai executar o estudo, um pacote que chamamos de protocolo de estudo. Isso não foi apresentado ainda pra gente", acrescentou.

No final do mês passado, o governo de São Paulo anunciou que o Instituto Butanvac começaria a produzir este ano o imunizante nacional. Ao todo, 40 milhões de doses devem ser produzidas em maio e a vacinação deve começar em julho, de acordo com estimativas feitas pela gestão de João Doria (PSDB).

