Passagem consagradora de Lula pelo Rio termina em noite apoteótica na Mangueira com Gal e Chico

247 - Lula teve uma agenda intensa e consagradora em sua passagem de dois dias pelo Rio, nestas terça (29) e quarta-feiras (30), que se encerrou uma noite literalmente apoteótica na Mangueira. Foram dezenas de encontros públicos e privados com líderes dos movimentos populares e especialmente das favelas da cidade, com artistas, políticos, intelectuais, petroleiros, mangueirenses, a comunidade da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e líderes da América Latina e Europa.

A agenda teve, na terça-feira, um encontro com a Federação Única dos Trabalhares (FUP) seguido por um “Almoço com Conversa”, organizado pelo movimento Favela Orgânica, comunidade da Babilônia -no cardápio, almoço com risoto de jaca. E terminou com um encontro com artistas, organizado por Ludmilla.

Nesta quarta, duas agendas consagradoras, o Encontro Internacional Democracia e Igualdade na UERJ e a noite na Mangueira.

Na sequência de vídeos e postagens, de Lula, Janja, Gal Costa e Sara York é possível acompanhar o que aconteceu nos dois dias:

Obrigado Rio, obrigado Mangueira. Viva o Brasil e a cultura brasileira. pic.twitter.com/Y32pN95QPv — Lula (@LulaOficial) March 31, 2022





Sobre hj a noite! Rio eu te amo 😍#showdamangueira pic.twitter.com/uOw1DgQjIX — Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 31, 2022

Lula fala no Encontro Internacional Democracia e Igualdade na UERJ https://t.co/zXNZFy4Rkg — Lula (@LulaOficial) March 30, 2022

Gracias, Yolanda. O trabalho que realizou na Espanha nos inspira no Brasil. https://t.co/EzPpSnJSCV — Lula (@LulaOficial) March 30, 2022

Com esse time já dá pra fazer um festival! Só falta o nome. Ideias? #EquipeLula pic.twitter.com/ztJdz5FcmP — Lula (@LulaOficial) March 30, 2022

Uma das vozes mais bonitas do Brasil e dona da única live que ninguém cansou. Um abraço, @TeresaCristina.

📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/xfzZEQ2vTc — Lula (@LulaOficial) March 30, 2022

Participei do “Almoço com Conversa”, organizado pelo Favela Orgânica, comunidade da Babilônia. Além do delicioso almoço com risoto de jaca, alimentamos a alma com diversos depoimentos majoritariamente de mulheres que conduzem hortas urbanas, agrofloresta e gastronomia social. pic.twitter.com/zDs5FqdPn2 — Janja Lula Silva (@JanjaLula) March 31, 2022

