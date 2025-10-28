TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Sudeste

      Ao menos 64 pessoas são mortas em operação contra o Comando Vermelho

      Agentes de segurança lançaram uma ação policial contra a facção Comando Vermelho

      Operação policial na favela da Penha, no Rio de Janeiro - 28 de outubro de 2025 (Foto: REUTERS/Aline Massuca)

      247 - Ao menos 64 pessoas morreram nesta terça-feira (28) durante uma operação policial que teve como alvo, declarado, o crime organizado em dois complexos de comunidades, na zona norte do Rio de Janeiro, informou o governo estadual, citado pela agência Reuters. 

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      Ao menos 81 pessoas foram presas, incluindo suspeitos vindos de outros Estados que estariam escondidos na capital fluminense. Os confrontos aconteceram nos conjuntos de favelas do Alemão e da Penha. A ação é considerada pelo governo do Rio como a maior da história contra o Comando Vermelho, facção criminosa que atua na região.

      A polícia afirmou que 50 vítimas são suspeitas de serem criminosas. Outros dois policiais civis e dois policiais militares morreram na ação. Desde as primeiras horas da manhã, agentes tentam cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão. Foram apreendidos ao menos 32 fuzis. 

      O governador Cláudio Castro afirmou que o Estado está enfrentando “narcoterroristas” com uso de tecnologia, blindados, aeronaves, drones e mobilização total das forças de segurança. “Todos os batalhões estão em atenção para possíveis retaliações”, disse.

      Ao todo, foram mobilizados cerca de 2.500 agentes e 32 veículos blindados na operação. (Com informações da Reuters).

      Artigos Relacionados

      Tags