Ao menos 64 pessoas são mortas em operação contra o Comando Vermelho

247 - Ao menos 64 pessoas morreram nesta terça-feira (28) durante uma operação policial que teve como alvo, declarado, o crime organizado em dois complexos de comunidades, na zona norte do Rio de Janeiro, informou o governo estadual, citado pela agência Reuters.

Ao menos 81 pessoas foram presas, incluindo suspeitos vindos de outros Estados que estariam escondidos na capital fluminense. Os confrontos aconteceram nos conjuntos de favelas do Alemão e da Penha. A ação é considerada pelo governo do Rio como a maior da história contra o Comando Vermelho, facção criminosa que atua na região.

A polícia afirmou que 50 vítimas são suspeitas de serem criminosas. Outros dois policiais civis e dois policiais militares morreram na ação. Desde as primeiras horas da manhã, agentes tentam cumprir 100 mandados de prisão e 150 de busca e apreensão. Foram apreendidos ao menos 32 fuzis.

O governador Cláudio Castro afirmou que o Estado está enfrentando “narcoterroristas” com uso de tecnologia, blindados, aeronaves, drones e mobilização total das forças de segurança. “Todos os batalhões estão em atenção para possíveis retaliações”, disse.

Ao todo, foram mobilizados cerca de 2.500 agentes e 32 veículos blindados na operação. (Com informações da Reuters).