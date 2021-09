Apagão: cidades do RJ, SP e MG têm queda de energia

A região dos Lagos, no RJ, foi a mais atingida, e há registros de corte de energia em cidades do interior paulista e também em Muriaé (MG) edit

Revista Fórum - Após inúmeros alertas feitos por especialistas do setor elétrico, o Brasil voltou a sofrer com os apagões de energia. Na noite deste sábado (18), ao menos 8 cidades do Rio de Janeiro, além de localidades em Minas Gerais e São Paulo, ficaram sem luz.

A região dos Lagos, no RJ, foi a mais atingida, e há registros de corte de energia em cidades do interior paulista e também em Muriaé (MG).

Apesar da associação da queda de energia à crise hídrica, a Enel Distribuição do Rio informou, por meio de nota, que o apagão foi causado por uma “perturbação na rede de transmissão de Furnas” e que a energia elétrica foi retomada às 22h32.

