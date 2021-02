Aparece outra empresa da família de Aécio Neves em paraíso fiscal, dessa vez em Luxemburgo

A mãe do deputado federal Aécio Neves, Inês Maria Neves Faria é beneficiária no exterior da empresa Domomedia Investment Holding, baseada em Luxemburgo, paraíso fiscal europeu. Até agora a empresa, com ativos de mais de R$ 4 milhões, era desconhecida das autoridades edit

247 - A mãe do deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e de Andrea Neves, Inês Maria Neves Faria, que completará 82 anos no próximo dia 27 de fevereiro, é beneficiária no exterior da empresa Domomedia Investment Holding, baseada em Luxemburgo, paraíso fiscal europeu. Os ativos da empresa, que era até agora desconhecida nas investigações do Ministério Pùblico sobre a família. são superiores a R$ 4 milhões.

De acordo com reportagem da revista Piauí, ao contrário das outras duas offshores, sediadas em Liechtenstein e no Panamá, a Domomedia nunca apareceu nas apurações do Ministério Público Federal sobre o ex-governador de Minas Gerais, que vem sendo investigado por corrupção em um inquérito e responde a uma ação penal, também por corrupção.

A capilaridade política do tucano começou a cair de maneira significativa em 2014, quando perdeu para Dilma Rousseff tanto no primeiro quanto no segundo turno no próprio reduto eleitoral do congressista - Minas Gerais, onde governou por oito anos. Em 2016, o tucano se desgastou ainda mais, após a imprensa publicar as gravações feitas pelo empresário Joesley Batista. Conforme o áudio, Aécio pediu propina de R$ 2 milhões ao sócio da JBS.

O dinheiro foi entregue a um primo do presidente do PSDB. De acordo com a Polícia Federal, que filmou a cena, o dinheiro foi depositado numa empresa do então senador Zeze Perrella (MDB-MG).

O tucano tratou a propina como venda de apartamento. "Foi proposta, em primeiro lugar, a venda ao executivo de um apartamento de propriedade da família", disse ele, em nota.

Ao longo dos últimos anos foi citado em delações premiadas no âmbito da Lava Jato e foi perdendo cada vez mais espaço dentro do PSDB. Atualmente, o parlamentar enfrenta resistência de alguns tucanos para que siga no partido. O governador de São Paulo, João Doria, já pediu o afastamento dele sob o argumento de que Aécio teria atuado em favor de Arthur Lira (PP-AL), candidato de Jair Bolsonaro, na eleição para a presidência da Câmara. O deputado negou as acusações.

A mãe do tucano é um dos 64 mil beneficiários de 140 mil empresas instaladas em Luxemburgo. Entre os beneficiários, há pelo menos 358 brasileiros ou residentes no Brasil com ativos que totalizam 112,6 bilhões de euros – ou R$ 722,6 bilhões, em valores corrigidos até fevereiro de 2020.

