Apartamento de Dilma no Rio é arrombado

247 – "O apartamento que Dilma Rousseff mantém em Ipanema, na Zona Sul do Rio de Janeiro, foi arrombado. Moradores do edifício, que fica a 200 metros da praia, notaram no sábado que a porta estava arrombada. Porém, apesar do edifício ter porteiro por todas as 24 horas do dia, não se sabe ainda quando aconteceu a tentativa de furto", informa o colunista Lauro Jardim , sobre o crime contra a ex-presidente que foi vítima de um golpe de estado em 2016.

"A 14ª DP (Leblon) registrou o arrombamento e a tentativa de furto no imóvel, que estava vazio. A perícia foi realizada no local, no domingo à noite, e imagens de câmeras de segurança foram pedidas para identificar o autor do crime. Segundo a Polícia Civil fluminense, a investigação está em andamento", informa.

