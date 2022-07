Apesar de divergências, Psol confirma presença em ato com Haddad e França

O Psol quer a vaga de vice de Haddad e acena com candidatura própria ao Senado edit

247 - As divergências não impedirão o Psol de participar do ato em Diadema que, no sábado (9), marcará a estreia pública da chapa de Fernando Haddad (PT) para o governo e Márcio França (PSB) ao Senado.

O Psol quer a vaga de vice de Haddad e tem dado demonstrações de que caso não seja contemplado com a vice de Haddad, lançará uma candidatura própria para o Senado.

O nome considerado natural em ambos os cenários é o de Juliano Medeiros, presidente da legenda, informa o Painel da Folha de S.Paulo.



