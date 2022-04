Apoio do Psol a Haddad em São Paulo prevê indicação de senador ou vice-governador

O apoio da Federação Psol-Rede a Lula está garantido, mas em São Paulo, com Haddad, o grupo quer participar da chapa com alguma indicação edit

247 - O apoio da Federação formada entre Psol e Rede à candidatura do ex-presidente Lula (PT) já está garantido. Por outro lado, em São Paulo, para apoiar o nome do ex-ministro Fernando Haddad (PT), o grupo quer ter a prerrogativa de participar da chapa, informa Malu Gaspar, do jornal O Globo.

Psol-Rede querem indicar quem será o candidato a senador ou a vice-governador na chapa de Haddad. O PT já aceitou a proposta.

Um nome já está descartado: Guilherme Boulos (Psol). O psolista está decidido a disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, com o objetivo de ser um puxador de votos, ajudando a eleger mais deputados de seu partido.

O Psol ainda não tem um nome para indicar à chapa de Haddad, até porque há divergências internas quanto ao apoio ao petista. Até o início de maio a legenda fará um debate interno para fechar o apoio ao ex-ministro.

