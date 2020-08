Após 14 anos, assassinato de irmão de Marcelo Freixo está próximo da elucidação

Renato Freixo, 34, foi assassinado com cinco tiros, na madrugada de 25 de julho de 2006. Ele chegava em casa com sua mulher, em Piratininga. Renato havia acabado de se eleger síndico do condomínio e trocado os seguranças edit

247 - O assassinato do irmão do deputado estadual Marcelo Freixo (Psol-RJ) pode estar prestes a ser desvendado, 14 anos depois. Investigadores da 10ª Delegacia Extraordinária de Acervo Cartorário (Deac), na Gamboa (Centro), acreditam ter chegado aos autores do crime.

A reportagem do jornal O Globo destaca que “para concluir a investigação, os policiais seguiram as pistas surgidas logo após ao assassinato. Na ocasião, Renato acabara de se reeleger síndico do condomínio onde morava com a família. Uma das medidas que tomou no cargo foi substituir a segurança do lugar, exercida informalmente por policiais militares, por uma empresa especializada. Como os assassinos - quatro homens, de acordo com testemunhas — nada levaram, desde o início foi levantada a hipótese de crime de vingança.”

A matéria ainda lembra que “Renato foi alvejado quando descia de seu carro para abrir o portão da garagem de casa. Ele voltava de uma festa com sua mulher, Valéria Motta Ramos, que foi baleada no ombro e no peito, mas sobreviveu. Então pesquisador da ONG Justiça Global, Marcelo Freixo nunca fez alarde do caso do irmão na imprensa, respeitando um pedido da sua família. Limitava-se a cobrar o andamento do inquérito em visitas à delegacia.”

