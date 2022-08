Após 30 anos, USP recebe Lula para aula pública com Haddad, Marilena Chauí e Ermínia Maricato

Apoie o 247

247 - Na próxima segunda-feira, 15 de agosto, a Universidade de São Paulo receberá o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após 30 anos desde a última vez em que o petista esteve na Cidade Universitária.

O presidenciável estará junto com o ex-ministro e ex-prefeito Fernando Haddad, candidato do PT ao governo de São Paulo, e com as professoras Marilena Chauí (escritora e filósofa) e Ermínia Maricato (arquiteta e urbanista).

O evento será uma aula pública na Universidade Pública e Democracia, promovida pelo Coletivo USP pela Democracia, com apoio de diversas outras entidades, movimentos e coletivos, como o “USP com Lula”.

A aula ocorrerá no Prédio de História e Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, com início previsto para começar às 17h. Além das docentes, de Haddad e de Lula, estão previstas falas de representantes das três categorias da universidade: docentes, estudantes e funcionários.

Antes do evento, Lula se reunirá com a Reitoria da USP para uma conversa privada e também, em seguida, com candidatos à Assembleia Legislativa e à Câmara Federal para uma sessão de fotos.

A previsão de público é de 10 mil pessoas. Toda segurança será feita pela equipe oficial do ex-presidente e haverá uma estrutura especial de palco para receber o evento.

Na última sexta-feira (5), durante evento no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, Lula fez ele próprio um chamado para a aula na USP, atribuindo o evento a um feito de Ana Estella Haddad. Ele participava do lançamento do livro de Clara Ant - “Quatro décadas com Lula: O poder de andar junto” - e do filme de Luciana Servulo da Cunha, “Lula: Bastidores da Vitória”. Confira o trecho em que ele fez o convite:

