Após afastamento, Witzel passa mal e é tratado em hospital

247 - O governador afastado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, passou mal neste sábado (29) e foi levado ao hospital Copa D'or para tratar de uma infecção. Segundo o hospital, que não detalhes sobre o quadro clínico de Witzel, o governador afastado foi medicado e liberado em seguida.

"Após ser atendido e passar por exames, foi diagnosticado com infecção, medicado e liberado em seguida, retornando para o Palácio Laranjeiras", diz a nota oficial do núcleo de imprensa do governo.

Nessa sexta-feira (28) Witzel foi afastado das suas funções por 180 dias, por decisão do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por suposto envolvimento em desvios de recursos da Saúde.

