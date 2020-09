Após aglomerações na praia, litoral de SP tem aumento de casos da Covid-19

Mesmo com altos índices de mortes e de contágio pela Covid-19, milhares de paulistas ignoraram os alertas de distanciamento social e se aglomeraram nas praias no feriado de sete de setembro edit

247 - Santos e Guarujá, cidades do litoral paulista que recebem grande parte dos banhistas vindos da capital, teve suas praias lotadas durante o último feriado de 7 de setembro, mesmo com o risco de contágio com o coronavírus.

Nas estradas que ligam as cidades de São Paulo a região litorânea, congestionamentos às vésperas do feriado já indicavam as aglomerações que estavam por vir.

Após o descumprimento do distanciamento social, Santos e Guarujá já observam maiores índices de contágio e de mortes causados pela Covid-19. A alta tem como base análises de levantamento dos números epidemiológicos realizados pelos próprios municípios e acende um alerta na região, informou o jornal Folha de S.Paulo.

“A população confundiu flexibilização com banalização. Ainda vivemos uma fase crítica da pandemia, nada mudou. Vimos que as pessoas perderam o medo. Estar descampado, na praia, não significa menor chance de transmissão”, diz o médico Alexandre Naime Barbosa, chefe da infectologia da Unesp, a reportagem.

