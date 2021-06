Após alta dos casos, Araraquara avalia implantar novo lockdown

247 - Após reduzir os índices de Covid-19 com o fechamento total das atividades, o município paulista de Araraquara voltou a registrar índices que poderão resultar na adoção de um novo lockdown. “Nossa situação, infelizmente, é gravíssima. Hoje (terça-feira, 8), Araraquara alcançou pela primeira vez o índice que estabelece o fechamento das atividades em nossa cidade. Se ficar assim por mais dois dias, haverá o fechamento automático. É hora de termos consciência, pois ainda dá para evitar”, disse o prefeito Edinho Silva (PT).

De acordo com reportagem do jornal O Estado de S. Paulo, das 563 amostras analisadas, 21,3% testaram positivo para o coronavírus. Além disso, o município também voltou a registrar pacientes à espera de um leito de UTI pela primeira vez em 90 dias. O decreto municipal prevê o fechamento total das atividades - por um período mínimo de sete dias - caso os testes positivos em indivíduos sintomáticos ultrapassem 30% por três dias consecutivos ou cinco dias alternados no espaço de uma semana. O índice atual, de 28,32%, está próximo desta zona.

“Pela primeira vez em 90 dias estamos com pacientes na UPA da Vila Xavier, inclusive dois intubados, aguardando leitos e não temos leitos para oferecer a eles”, disse Silva. Araraquara possui atualmente 197 pacientes internados, 93 deles em UTIs.

O avanço da pandemia também levou o Ministério Público a recomendar que o município de Presidente Prudente adote o lockdown por um período de 15 dias. A região está com uma taxa de ocupação de UTIs acima de 96% há várias semanas e 27 pacientes aguardam transferência para estas unidades.

