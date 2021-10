Após alta hospitalar, Roberto Jefferson volta ao presídio

Advogados do ex-deputado afirmam que ele perdeu dez quilos ao longo de sua internação, que durou mais de um mês edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Após receber alta hospitalar e ter sua prisão mantida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, o ex-deputado federal e presidente do PTB, Roberto Jefferson, retornou ao presídio de Bangu 8, no Rio de Janeiro, na tarde desta quinta-feira.

O ex-parlamentar passou primeiro pelo Instituto Médico Legal (IML) - procedimento padrão para quem vai ingressar no sistema penitenciário - na região central do Rio.

Em imagens captadas pela CNN Brasil é possível ver Roberto Jefferson, de camiseta branca, deixando o IML para entrar em uma viatura da Polícia Federal para ir até o presídio.

PUBLICIDADE

De acordo com a emissora, os advogados do ex-deputado disseram que ele perdeu dez quilos ao longo de sua internação, que durou mais de um mês.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE