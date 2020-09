Após capitão da PM viralizar com dança, doações disparam no interior de São Paulo

247 - Depois que o capitão da Polícia Militar de Araçatuba (SP) viralizou com uma dança durante uma live, a Central de Atendimento da corporação passou a receber várias doações.

Em entrevista ao G1, Vander Duarte, conhecido como capitão Duarte, afirmou que muitas pessoas ligaram para doar alimentos para três instituições da cidade.

Até a noite de quarta-feira, 2, 13 toneladas de alimentos tinham sido arrecadadas. “Foi muito bom ver que a repercussão do vídeo deu resultado. As instituições receberão bastante ajuda. Esse era nosso objetivo com a live”, diz.

