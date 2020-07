Após decisão pelo foro privilegiado de Flávio Bolsonaro, pedido de habeas corpus de Queiroz vai para o STJ

No STJ, o clã Bolsonaro tem um saldo positivo de decisões favoráveis. O pedido está nas mãos do presidente da Corte, João Otávio de Noronha edit

247 - O pedido de habeas corpus apresentado pelos advogados de defesa de Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Oliveira de Aguiar, foi encaminhado para o Superior Tribunal de Justiça (STJ). A informação é do jornalista Faust Macedo.

Queiroz está preso desde o dia 18 de junho e sua mulher está foragida desde então, após decretação de prisão preventiva por envolvimento no esquema de rachadinha no gabinete do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro.

A decisão de encaminhar o pedido ao STJ foi da desembargadora Suimei Cavalieri, do Tribunal de Justiça do Rio. Ela foi voto vencido ao decidir pela manutenção do Caso Queiroz na primeira instância, entendendo que Flávio Bolsonaro não tem direito a foro especial na segunda instância por ser deputado estadual na época em que os crimes teriam sido praticados.

No STJ, o clã Bolsonaro tem um saldo positivo de decisões favoráveis. O pedido está nas mãos do presidente da Corte, João Otávio de Noronha.

Em decisões individuais, Noronha atendeu aos desejos ddo governo Bolsonaro em 87,5% dos pedidos que chegaram ao Tribunal.

