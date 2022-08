Após dizer que igrejas fecharão se o PT ganhar, Feliciano fala em perseguição aos evangélicos pela Receita

"Vão aparelhar as Forças Armadas e o Itamaraty, emascular as polícias militares e perseguir a Igreja Evangélica", afirmou o deputado do PL em referência a um possível governo Lula edit

247 - O deputado federal Marco Feliciano (PL-SP) afirmou sem provas que uma vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aumentará a perseguição a templos religiosos por meio da Receita Federal. "Se eles chegarem novamente ao poder não cometerão o que eles consideram 'os mesmos erros'. Vão aparelhar as Forças Armadas e o Itamaraty, emascular as polícias militares e perseguir a Igreja Evangélica", disse o parlamentar. O relato foi publicado nesta terça-feira (16) pelo jornal O Globo.

Entre 2000 e 2010, período em que o PT esteve no poder por oito dos dez anos, o número de evangélicos aumentou em 61,45%, de acordo com números do Censo Demográfico divulgado nesta sexta-feira (29) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em 2000, cerca de 26,2 milhões se disseram evangélicos, ou 15,4% da população. Em 2010 foram 42,3 milhões, ou 22,2% dos brasileiros.

