Bolsonaristas reagem à prorrogação da quarentena e São Paulo e prometem intensificar carreatas da morte

Bolsonaristas favoráveis ao fim da quarentena e reabertura do comércio prometem nas redes sociais aumentar as carreatas da morte, após João Doria decretar a extensão da quarentena até o dia 31 de maio. Mortes no Estado poderão chegar a 11 mil apenas em maio edit

247 - Mesmo após o governo de São Paulo anunciar que as mortes em São Paulo poderão chegar a 11 mil apenas em maio, Bolsonaristas favoráveis ao fim da quarentena prometem nas redes sociais aumentar as carreatas da morte, após o governador do Estado, João Doria, decretar a extensão do isolento até o dia 31 de maio.

No Twitter, os bolsonaristas subiram a #reageSP nos assuntos mais comentados da rede.

“A paulista vai ficar pequena”, diz um internauta.

Outra internauta diz que já está saindo de Guarulhos para protestar contra Doria.

Já outra postagem, de uma discípula de Olavo de Carvalho, diz: “O Joãozinho tranca rua vai ficar prolongando ad infinitum a quarentena enquanto não houver uma FORTE reação”

“Dória Tranca Rua decretou quarentena até 31/5. Ele quer arrasar as empresas do Estado? Quer milhões perdendo o emprego?”, questionou o aliado de Bolsonaro, Roberto Jefferson

