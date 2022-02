Após encontro com Moro, Casagrande, do PSB, curte postagem com crítica ao PT e federação tem novo entrave

A sequência de gestos do governador do Espírito Santo motivou insatisfação em integrantes do PT edit

247 - Após ter se encontrado com o pré-candidato a presidente e ex-juiz Sergio Moro (Podemos), declarado parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, ainda curtiu uma publicação com crítica ao PT.

O subsecretário de Casagrande no tema de Política Sobre Drogas, Carlos Lopes, escreveu no Twitter: "o PT quando esteve no poder fez aliança até com satanás, agora vem querer regular quem o governador recebe? Me poupem desse falso moralismo ou puritanismo ideológico!". Casagrande curtiu o tuíte e respondeu: “boa afirmação, amigo!”.

A sequência de gestos acirra os ânimos entre PT e PSB, que buscam formar uma federação, com a participação também do PCdoB e PV.

O cenário eleitoral do Espírito Santo ainda não está dado. A princípio, o PT apoiaria a candidatura de Casagrande à reeleição, mas diante dos novos posicionamentos do governador, uma reviravolta não pode ser descartada. O senador Fabiano Contarato (PT-ES) já havia manifestado desejo de disputar o cargo.

