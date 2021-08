Após incêndio ao Borga Gato, São Paulo ganhará estátuas de Carolina de Jesus e outras personalidades negras

247 - Depois do ato de protesto com a queima da estátua de Borba Gato em julho, a prefeitura de São Paulo anunciou nesta terça-feira (17) que a cidade vai ganhar estátuas de personalidades negras com forte ligação com o município.

Entre os homenageados estão a escritora Carolina Maria de Jesus, a escritora Carolina Maria de Jesus, o músico Geraldo Filme, o atleta olímpico Adhemar Ferreira da Silva, a sambista Deolinda Madre e o cantor Itamar Assumpção.

Segundo reportagem da CNN, as esculturas serão instaladas nos locais onde as personalidades viveram ou se destacaram na memória da cidade. A previsão é que as obras sejam entregues em março de 2022.

