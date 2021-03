Após lockdown, prefeito de Araraquara é ameaçado de morte

Revista Fórum - O prefeito de Araraquara (SP), Edinho Silva (PT), tem recebido ameaças de morte desde que decretou lockdown na cidade. Além disso, Silva teve o endereço de sua casa divulgado nas redes.

Segundo informações do UOL, homens “encapuzados”, por meio do Facebook, ameaçaram ir à casa do prefeito e esfaqueá-lo de “baixo para cima”.

Outra publicação, que era acompanhada do endereço da casa do prefeito, escreveu “aqui tem coragem. Queria só um round com ele primeiro”.

Antes de registrar o Boletim de Ocorrência na Polícia Civil, Edinho Silva acionou a Polícia Militar.

Leia a resportagem completa na Revista Fórum.

