Após programa com Haddad, TV Cultura e Mainardi são representados no MP por “indução ao suicídio”

Revista Fórum - No último dia 11, o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) recebeu uma representação contra a TV Cultura e o jornalista Diogo Mainardi.

Assinada pelo ativista de direitos humanos Gustavo Don, a representação pede para que o MP investigue a emissora e o jornalista por possível “indução ao suicídio”, crime previsto no artigo 122 do Código Penal com pena de reclusão de 6 meses a 2 anos.

O motivo é uma fala feita por Mainardi no programa Manhattan Connection exibido no dia 10 de fevereiro, que teve como convidado o ex-prefeito Fernando Haddad (PT). Além de ofender e atacar o petista, o jornalista fez uma referência ao suicídio ao afirmar que “se atiraria do décimo quinto andar, caso tivesse que votar, na eleição de 2022, em Lula (PT) ou Bolsonaro”.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.