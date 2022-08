Após reportagem, diversas mulheres acusam juiz e professor de SP de assédio sexual

Apoie o 247

ICL

247 - Após reportagem sobre o juiz do trabalho de São Paulo e professor Marcos Scalercio, que teria assediado sexualmente ao menos dez mulheres entre 2014 e 2020, dezenas de outras mulheres relataram assédio nesta segunda-feira, 15.

O G1 publicou reportagem com diversas denúncias coletadas contra Scalercio, juiz substituto do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) da 2ª Região e professor de direito material e processual do trabalho no Damásio Educacional.

Diversas ex-alunas do professor de Direito alegam ter sido assediadas quando frequentavam cursinho em São Paulo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Quando eu tinha dúvida eu perguntava pra ele e foi aí que trocamos WhatsApp. Ficou mandando coisas que não tinham nada a ver com matéria, sabe? Ele me via nos corredores e me mandava mensagem falando que tinha sonhado comigo, que pensou muito em mim, que acordou de pau duro e que se tivesse alguma chance da gente se encontrar no Damásio escondido, em algum banheiro, que seria muito pra ele, porque fazia tempo que não ficava com ninguém. Eu falei pra ele que tinha um relacionamento e meu interesse era mesmo só o estudo, que eu queria prestar o concurso e deu uma parada", disse uma ex-aluna à TV Globo e ao G1.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.