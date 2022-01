Após reunião conjunta, Rio e SP adiam desfiles de Carnaval para abril

Decisão foi tomada por causa de avanço do coronavírus. Agremiações deverão desfilar durante o feriado de Tiradentes, em abril edit

Metrópoles - Os desfiles das escolas de samba do Rio e de São Paulo foram adiados e só devem ocorrer no mês de abril, durante o feriado de Tiradentes (21/4). A decisão foi tomada pelos prefeitos das duas cidades, que se reuniram na noite desta sexta-feira (21/1) virtualmente, e teve como base os indicadores epidemiológicos das capitais, que seguem indicando agravamento do cenário da pandemia.

A iniciativa foi confirmada ao Metrópoles em nota conjunta, emitida pelas duas prefeituras, “em respeito ao atual quadro da pandemia de Covid-19 no Brasil e a necessidade de, neste momento, preservar vidas e somar forças para impulsionar a vacinação em todo o território nacional.”

