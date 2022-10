Após Roberto Jefferson atacar a PF, Tarcísio tenta se descolar do bolsonarista: 'saúde mental debilitada'

Apoie o 247

ICL

247 - O ex-ministro Tarcísio de Freitas (Republicanos), escalado por Jair Bolsonaro (PL) para disputar o governo de São Paulo, seguiu o atual ocupante do Palácio do Planalto e tentou se afastar do ex-deputado bolsonarista e ex-presidente do PTB Roberto Jefferson. Segundo Tarcísio, o ex-parlamentar “já vem dando sinais há muito tempo de estar com a saúde mental prejudicada”.

Declaração foi feita no dia seguinte após Roberto Jefferson atacar com tiros e granadas uma equipe da Polícia Federal (PF) que cumpria um mandado de prisão contra ele expedido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

“Lamento profundamente, a gente precisa de paz e eu entendo que isso desvia todo mundo do debate propositivo da nossa discussão de futuro. A gente precisa pregar e zelar pela harmonia entre os poderes”, disse Tarcísio nesta segunda-feira (24) em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Em junho deste ano, Roberto Jefferson declarou apoio à candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo de São Paulo em junho deste ano. Como encontrava-se em prisão domiciliar, o ex-deputado enviou uma réplica sua em tamanho real feita em papelão a um evento realizado pelo seu partido ao candidato do Republicanos.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.