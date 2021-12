Após sentir dores, jovem descobre que foi dopada e estuprada em rodeio

Caso ocorreu no rodeio de Jaguariúna (SP) edit

247 - A estudante universitária e influenciadora digital Franciane Andrade, 23, contou em uma série de stories que descobriu ter sido dopada e estuprada no rodeio de Jaguariúna, no interior de São Paulo, na noite do dia 27 de novembro.

"Já chorei muito. Não sei como contar isso aqui. Acabei de correr atrás de B.O. Fui no IML de Mogi Guaçu, fez o exame e o doutor da polícia constatou que realmente houve estupro e ele não sabe me dizer se foi um, dois ou três. Eu não sei o que fazer. Que dor que eu tô sentindo", desabafou a vítima.

Na segunda, Franciane sentiu dores. "Não sabia que tinha sido violentada, comecei a sentir dor ontem, e hoje vim ao médico", disse.

A jovem disse que estava bebendo com amigos e que, depois de certo momento, não se lembra de mais nada. (Com informações do Universa).

