Após temporal, prédio de 20 andares corre risco de desabar a qualquer momento em SP

247 - Após as chuvas intensas que atingem a capital paulista, um edifício de 20 andares, localizado no Jardim Germânia, na região do Capão Redondo, zona sul, corre risco de desabar a qualquer momento após um deslizamento de terra provocado pelas chuvas que atingiram a capital paulista nesta quarta-feira (10). As informações são do portal Metrópoles.

De acordo com a Secretaria Municipal das Subprefeituras, a Defesa Civil foi até o local e solicitou que o edifício fosse desocupado imediatamente. Também foi emitido um alerta para interditar a área particular dos imóveis. Segundo moradores, o local em que ocorreu o deslizamento passava por obras.

