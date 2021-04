Após três meses, investigação sobre sumiço de meninos em Belford Roxo (RJ) segue a passos lentos

247 - As crianças Lucas Matheus, Alexandre e Fernando Henrique estão desaparecidos desde a tarde do dia 27 de dezembro de 2020, quando saíram para brincar e nunca mais voltaram. Enquanto isso, as famílias aguardam na comunidade de Castelar, em Belford Roxo (região metropolitana do Rio de Janeiro), resultados das investigações que já duram mais de três meses.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, o sumiço voltou a suscitar dúvidas a partir da repercussão do caso de Henry Borel, morto aos 4 anos dentro de casa, e gerou comparações entre a atenção dada pelas polícias, pela mídia e pela sociedade em geral a casos ocorridos em áreas ricas ou pobres, com crianças brancas ou negras.

A defensora pública Gislaine Kepe, que está acompanhando as mães dos meninos, não vê essa relação. Apesar de citar o atraso no início das buscas pelos garotos, ela afirma que as diligências estão sendo feitas e a demora em casos de desaparecimentos acontece em qualquer classe social.

“Vejo um despreparo da Polícia Civil em geral na busca de pessoas desaparecidas. Ela é equipada para investigar crimes, e nem sempre há crimes envolvidos nessas ocorrências, por isso é preciso criar grupos especializados, como já existe na cidade do Rio”, diz.

