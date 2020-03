Arcebispo de Campinas cancela missas por coronavírus

Dom João Inácio Müller afirma que está cumprindo uma exigência do poder público municipal, que determinou suspensão de todos os eventos com grande presença de público edit

247 - O arcebispo metropolitano de Campinas, dom João Inácio Müller, anunciou neste sábado, 14, o cancelamento de missas em todas as igrejas católicas da cidade de Campinas em decorrência do surto de coronavírus.

Segundo o UOL, o arcebispo afirma que está cumprindo uma exigência do poder público municipal, que determinou suspensão de todos os eventos com grande presença de público. A portaria será publicada no Diário Oficial da próxima segunda-feira (16).