Arthur do Val é alvo de ação no MPF após declarações sobre mães de jovens mortos em operação no Rio

247 - O ex-deputado estadual Arthur do Val, conhecido nas redes sociais como Mamãe Falei, se tornou alvo de uma representação apresentada ao Ministério Público Federal (MPF) após comentários considerados discriminatórios sobre a recente megaoperação policial no Rio de Janeiro, que deixou ao menos 121 mortos. A informação é do portal Metrópoles.

A iniciativa partiu da vereadora Amanda Paschoal (PSol), que pede a abertura de investigação e responsabilização de Arthur do Val por suposta prática de racismo. Em transmissão ao vivo realizada na quarta-feira (29/10), o ex-parlamentar afirmou que uma geração de jovens foi sacrificada por mães “que não souberam escolher seus parceiros e criar seus filhos”.

“As mães de criminosos organizados, com todo respeito, falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu talvez o famoso ‘moreno alto com cara de bandido’ que lhe abandonou, eu não sei, mas você falhou como mãe”, declarou o ex-deputado durante a transmissão.

Arthur do Val também afirmou que poucos pais foram vistos lamentando as mortes porque “estão presos, abandonaram a família ou não são conhecidos”. As falas repercutiram amplamente nas redes sociais e geraram críticas de parlamentares, movimentos sociais e entidades de direitos humanos.

Na representação enviada ao MPF, Amanda Paschoal sustenta que as declarações configuram discurso discriminatório e racista, ao reforçar estereótipos que associam “a negritude, a pobreza e a desestrutura familiar à criminalidade e à marginalidade”. Segundo a vereadora, as falas transferem a responsabilidade da violência urbana para famílias negras e mães solo, “eximindo o Estado de seu papel no enfrentamento das desigualdades sociais e na promoção da segurança pública”.

Além da investigação criminal, a vereadora pede que Arthur do Val e o canal responsável pela transmissão sejam condenados ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor superior a R$ 100 mil.

A megaoperação citada por Do Val ocorreu em comunidades do Rio de Janeiro e teve como alvo o Comando Vermelho (CV). A ação, considerada uma das maiores do estado, deixou dezenas de mortos e reacendeu o debate sobre abusos policiais, racismo estrutural e políticas de segurança pública no país.