Arthur do Val soube do vazamento dos áudios pelo Brasil 247 (vídeo)

Em podcast com Monark, Arthur do Val relatou o momento em que a reportagem do Brasil 247 o contatou sobre os áudios que levaram à aprovação de sua cassação pelo Conselho de Ética edit

Apoie o 247

ICL

247 - Arthur do Val, o 'Mamãe Falei', soube dos áudios que levaram à aprovação, pelo Conselho de Ética, da cassação de seu mandato na Alesp quando foi contatado pela reportagem do Brasil 247, no dia 4 de março.

>>> Em áudios, Arthur 'Mamãe Falei' diz que “ucranianas são fáceis porque são pobres”

As gravações, em que Mamãe Falei diz que refugiadas da guerra na Ucrânia "são fáceis porque são pobres", foram obtidas pelo portal. Na conversa daquele dia, a preocupação era confirmar sua autenticidade, o que o deputado estadual não o fez. Então, a reportagem periciou cada áudio minuciosamente.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Naquela hora, quando ele me falou, fiquei assim: 'cara, eu mandei esse áudio? Será que eu falei isso?", disse Mamãe Falei no podcast Monark Talks. "Com aquela roupa de quatro dias, entrei no avião e perdi o sinal. Até falei para ele: 'me manda os áudios. Não sei o que é'. Ele me mandou os quatro áudios, recebi dois, e acabou o sinal".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Ouvi no avião e falei: 'nossa'", disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Veja:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE