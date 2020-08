Artistas, intelectuais e personalidades ligadas ao PT lançam manifesto em apoio à candidatura de Boulos em SP

247 - Artistas, intelectuais e personalidades ligadas ao PT lançaram nesta quinta-feira (6) um manifesto em apoio à candidatura de Boulos e Erundina, do PSOL, para a prefeitura de São Paulo.

A carta leva o título de "São Paulo precisa de Boulos e Erundina" e faz elogios à chapa do PSOL. "As eleições municipais de 2020 serão decisivas para o Brasil. No meio de uma crise sanitária e social definiremos nosso futuro. Em São Paulo, a maior cidade do país, temos o desafio de derrotar o projeto autoritário de Bolsonaro e projeto elitista dos tucanos, que relega os territórios populares ao esquecimento. Mais do que isso: temos o desafio de propor uma alternativa que faça a cidade voltar a sonhar. É isso que representa a chapa Boulos e Erundina", diz o texto.

Entre os que assinam o manifesto, estão personalidades ligadas historicamente ao PT, como Marilena Chaui, Raquel Rolnik e Renato Janine Ribeiro.

O cientista político André Singer também declarou apoio a Boulos e Erundina em carta independente.

Expressaram apoio à chapa do PSOL os atores Wagner Moura, Camila Pitanga, Marieta Severo, Sônia Braga e Maria Fernanda Cândido, os cineastas Fernando Meirelles e Petra Costa, os músicos Arnaldo Antunes, Maria Gadú, Teresa Cristina, Tom Zé, Zélia Duncan, Caetano Veloso, Chico Buarque e José Miguel Wisnik e a ilustradora Laerte Coutinho, cartunista da Folha de S. Paulo.

Os escritores Luis Fernando Verissimo e Ferréz, o fotógrafo Bob Wolfenson, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, o filósofo Vladimir Safatle, o sociólogo Boaventura de Sousa Santos, os advogados Celso Antônio Bandeira de Mello e Walfrido Warde e o economista Eduardo Moreira também assinam a carta.

Leia o manifesto na íntegra e confira as assinaturas:

São Paulo precisa de Boulos e Erundina!

As eleições municipais de 2020 serão decisivas para o Brasil. No meio de uma crise sanitária e social definiremos nosso futuro. Em São Paulo, a maior cidade do país, temos o desafio de derrotar o projeto autoritário de Bolsonaro e projeto elitista dos tucanos, que relega os territórios populares ao esquecimento. Mais do que isso: temos o desafio de propor uma alternativa que faça a cidade voltar a sonhar. É isso que representa a chapa Boulos e Erundina.

Uma pesquisa realizada em 2000 por um jornal paulistano mostrava que a população de São Paulo dividia a história política recente da cidade em dois momentos fundamentais: antes e depois de Luiza Erundina. Esse marco histórico tinha como conteúdo a memória social sobre a política desenvolvida nas áreas da educação, saúde, transporte, habitação e cultura e sobre a participação dos cidadãos na definição dessas políticas por meio do orçamento participativo. O governo de Erundina concretizou na prática a idéia de sociedade democrática: aquela que se define pela criação, ampliação e garantia de direitos, alargando a cidadania ao combater a divisão entre as carências de muitos e os privilégios de poucos.

Essa cisão se transformou num verdadeiro abismo de desigualdade e exclusão, quando doença, morte e desemprego marcam com seu selo tenebroso os corações e as mentes de nosso povo. Por isso não é obra do acaso o encontro entre Erundina e Boulos, o jovem do Povo sem Medo, encontro entre a sabedoria e a esperança para atravessar o abismo na construção de um novo presente. Guilherme Boulos construiu sua trajetória no movimento social, ao lado dos sem-teto. Expressa o compromisso com o direito à cidade para todos, com a inclusão social.

Hoje vivemos um momento sombrio. O governo de Jair Bolsonaro é exemplo da aliança perversa entre a extrema-direita e o neoliberalismo. Com ele, ocorre a privatização completa do que é público, o desprezo pelos programas sociais, a desinstitucionalização da república, a desqualificação e o descrédito da democracia, ameaçando a validade dos parlamentos e das instituições jurídicas, promovendo manifestações contra ambos, ancorado em grupos milicianos e na declaração de que o Brasil não tem o que construir, mas muito a destruir – do meio ambiente à vida de cada um de nós. Estamos sob a crueldade de um governo nacional marcado pela ignorância, pela violência, pela corrupção, pela mentira e pelo deleite perverso diante da dor e da morte. Em São Paulo, o projeto do PSDB liderado por João Doria está neste mesmo campo, ainda que estejam separados por conveniências eleitorais.

Eis porque Boulos e Erundina erguem contra isso a positividade de uma nova política cujo núcleo é a idéia de Solidariedade. Em seu sentido pleno, solidariedade significa reconhecer o outro como nosso semelhante. Eticamente, significa reconhecer o outro como sujeito de direitos. Politicamente, significa a presença um princípio social, jurídico e cívico de reconhecimento da dignidade do outro. A unidade ético-política da solidariedade é o que permite aos seres humanos passar da condição de vítimas passivas à de agentes capazes de tomar seu destino em suas próprias mãos. Somente a Solidariedade pode deitar raízes em nosso presente para negá-lo e construir um novo futuro.

São Paulo precisa de Boulos e Erundina. O Brasil precisa deles.

Adelmo Bassi Junior - arquiteto

Aderbal Freire - ator e diretor de teatro

Adolfo Oliveira - professor UFPA

Afranio Catani – professor na USP

Aíla Magalhães – cantora e compositora

Alexandre Freitas Barbosa - professor na USP

Alice Braga - Atriz

Amara Moira - professora de literatura, travesti

Amauri Pollachi, mestre em Planejamento e Gestão do Território

Amir Haddad - ator e diretor de teatro

Ana Amelia Macedo

Ana Basaglia

Ana Claudino - pesquisadora, ciberativista e criadora do canal Sapatão Amiga

Ana de Hollanda - cantora, compositora e ex-ministra da Cultura

Ana Terra - compositora e poeta

André Zanardo - Advogado coordenador do Justificando

Andrea Caldas – professora (UFPR)

Andrea Penna – jornalista

Anna Luiza Salles Souto

Annelise Godoy - Produtora Executiva Phila Brasil AS

Antonio Grassi - ator e diretor do Museu de Inhotim

Aquiles Reis (músico, integrante do MPB-4)

Arnaldo Antunes – músico, compositor, poeta e artista visual

Artur Scavone - Jornalista

Astrid Fontenelle - apresentadora de televisão e jornalista

Ateliê Piratininga/ Fradique Coutinho

Áurea Augusta – professora UFPB

Barbara Gancia - jornalista

Bebel Gilberto – cantora, compositora e produtora

Bel Coelho – chef de cozinha

Bela Gil – Apresentadora e chef de cozinha

Bernardo Ricupero – professor na USP

Bielo Pereira - Apresentadora do GNT e podcaster

Boaventura Sousa Santos -

Bob Wolfenson - fotógrafo

Bruno de Conti – professor na Unicamp

Bruno Torturra - jornalista

Caetano Veloso – cantor e compositor

Caio Mariano - Advogado

Camila Amado – atriz.

Camila Mota - atriz, dramaturga, diretora e artista visual

Camila Pitanga - atriz

Carla Souza Poppovic - produtora

Carlito Carvalhosa – pintor e escultor

Carmem Cecília Amaral -

Casa Poética/ Ermelino Matarazzo

Cecilia Ribeiro - produtora cultural

Célia Regina Batista Serrão – professora na Unifesp campus Guarulhos / FPEI

Celio Turino - Escritor e Historiador

Celso Antônio Bandeira de Mello – jurista, advogado e professor na PUC/SP

Celso Carvalho - urbanista

Celso Curi - jornalista

César Benjamin – editor

Céu – cantora e compositora

Chico Alencar – professor, ex-deputado federal

Chico Buarque – cantor e compositor

Chico Diaz – ator

Christian Dunker – Psicanalista e professor na USP

Cibele Rizek – Professora na USP

Cid Benjamin – jornalista, vice-presidente da ABI

Claudia Mauro

Claudia Regina da Silva

Claudio Prado - Ativista e Produtor Cultural

Claudio Puty - professor UFPA

Cristina Adelina de Assunção - Atriz, Historiadora e Salmmaster

Cristina Serra – jornalista

Daniel Aarão Reis – historiador

Daniel Cara – professor

Daniel Carvalho/ Educador e Poeta

Daniel de Oliveira

Daniel Sarmento - Jurista

Daniela Thomas - cineasta, diretora teatral, dramaturga, iluminadora, cenógrafa e figurinista

Deca Madureira - Diretor Geral da Cia Brasílica, pesquisador da cultura popular, bailarino e músico

Denise Gentil – professora (UFRJ)

Diego Moschkovich - Diretor de Teatro e Pesquisador

Dira Paes - atriz

Dulce Aquino - professora UFBA

Edson Lima/ Educador cultural

Edson Miagusko - professor UFRRJ

Edson Paulo Souza/ Articulador cultural e ator do Grupo Buraco d'Oraculo

Eduardo Fagnani – professor na Unicamp

Eduardo Moreira - economista

Eduardo Ver - Artista Plástico e Xilogravurista

Edvaldo Belussi Junior - Servidor Publico

Elyeser Szturm – professor na UnB

Enivo - Artista Plástico

Ernesto Neto – Artista Plástico

Esther Solano – Professora na Unifesp

Fabiana Cozza - cantora

Fabio Cypriano - jornalista e professor da PUC-SP

Fábio Malini - Professor e Pesquisador de dados da UFES.

Fábio Nogueira - professor UNEB

Fabrício Nobre - Produtor Cultural ex Presidente da ABRAFIN

Felipe Camargo - ator

Fernanda Brandão - Atriz

Fernando Anitelli - Teatro Mágico

Fernando Eiras – ator e roteirista

Fernando Meirelles – cineastra, produtor e roteirista

Fernando Moraes – Jornalista e escritor

Fernando Possato -

Ferrez – escritor, poeta e contista

Fioty – músico

Flávio de Campos - Professor do departamento de História da USP

Flávio de Campos/ Educação Física USP

Flo Menezes - compositor

Florencia Ferrari - editora

Francisco Cabral Alambert - Professor do departamento de história da USP

Frei Betto - escritor

Gabriel RG - Jornalista e Intelectual Negro

Gabriela Veiga - Atriz e ativista Vegana

Gastao Vagner - professor UNICAMP

Geraldo Juncal Junior - arquiteto

Gerson Sobrinho Salvador de Oliveira - Médico

Gigi Barretto

Gil Carvalhosa - produtor

Gil Douglas - Produtor Cutural

Gil Inoue - Fotógrafo

Gilda Aparecida Cassiano -

Giselle Beiguelman

Grazielle David - economista

Gregório Duvivier – ator, roteirista e escritor

Guilherme Leme - ator

Guilherme Waber -

Guilherme Wisnik – professor na USP

Gustavo Anitelli - Teatro Mágico

Gustavo Soares - Produtor Cultural

Hasan – Espaço Al Janiah

Heloisa Passos - produtora, diretora e diretora e fotografia

Henrique Frota – coordenador do Instituto Polis

Henrique Vieira - Ator e Pastor Batista

Igor Fuser - Professor de Relações Internacionais da UFABC

Iraneth Rodrigues Monteiro – historiadora

Ivan Ferreira Santos de Carvalho - Professor, membro da coordenação do Fórum Paulista de Educação Infantil

Ivana Jinkings – editora e diretora da Boitempo

Ivo da Silva Júnior - professor Unifesp

Jé Oliveira/ Ator, Dramaturgo e Diretor

Jean Marc von der Weid – agroecólogo, ex-presidente da UNE

Joana Maranhão – ativista e atleta

João Feres Júnior - professor IESP-UERJ

João Nascimento Artista, Diretor e pesquisador das artes Negras

João Wainer - Fotógrafo e Documentarista

Jonnata Doll - Artista e roqueiro

Jonny Hooker – cantor e compositor

José Luiz Bayeux Neto - advogado

José Miguel Wisnik - escritor e músico

José Trajano - Jornalista

José Trindade - professor UFPA

Joselicio Júnior – Círculo Palmarino

Joyce Moreno - cantora e compositora.

Juan Velasquez - Ator, brincante, diretor e pesquisador da cultura popular

Julia Lemertz - atriz

Juliana Carapeba - cineasta e diretora de arte

Julita Lemgruber – socióloga

Jupiara Castro – lutadora histórica do movimento negro

Kelson Barros - Produtor

Kleber Pagú - Ativista Urbana e Produtor Cultural

Laerte Coutinho - cartunista

Larissa Januário - chef e ativista negra

Laymert Garcia dos Santos – prof na PUC

Leo Lana - roteirista

Leonardo Avritzer – cientista político

Leonardo Gomes - Educador, Artista e Papeleiro.

Letícia Quessada da Silva -

Ligia Bahia – professora na UFRJ

Locca Faria - cineasta e produtor de cinema

Lucas Teixeira

Lucia Thomé

Luís Felipe Miguel - professor UnB

Luís Fernando Veríssimo - escritor

Luís Filipe de Lima – músico

Luiz Álvaro de Toledo Barros Júnior -

Luiz Antônio Amaral -

Luiz Áquila - artista plástico.

Luiz Araújo - professor UNB

Luiz Bernardo Pericás - Professor da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP

Luiz Carlos Máximo – compositor dos sambas da Mangueira em 2019 e 2020

Luiz Eduardo Soares - Antropólogo, ex-secretário nacional de Segurança Pública

Luiz Enrique Vieira - professor na UFBA

Luiz Gonzaga Belluzo – economista e professor na Unicamp

Luiz Henrique de Toledo/ Antropólogo UFSCAR

Luiz Jackson – professor na USP

Luiz Ruffato - escritor

Maeve Jinkings - atriz

Magali Nascimento Cunha - Metodista

Maíra Kubik - professora UFBA

Malu Galli - atriz

Manuela Oiticica (Manu da Cuíca) - compositora dos sambas da Mangueira em 2019 e 2020

Marcello Nascimento de Jesus - Professor, Okupação Cultural Coragem

Marcelo Badaró - Professor da UFF

Marcelo Costa

Márcia Tiburi – filósofa e escritora

Marco Antonio Rocha – professor da Unicamp

Marcos Felipe - Ator e Produtor da Cia Mungunzá de Teatro

Marcos Gallon - filósofo e curador de arte

Marcos Lauro - Jornalista

Mari Stockler - fotógrafa e diretora de arte

Maria Amélia de Almeida Teles "Amelinha" - feminista e ativista dos Direitos Humanos

Maria Cermelli -

Maria de Lourdes Zuquim – professora USP

Maria Fernanda Candido - atriz

Maria Gadu – cantora e compositora

Maria Lucia Cacciola – Professora da USP

Maria Padilha - atriz

Maria Rita Kehl – Psicanalista e professora da USP

Mariana Felix - poeta do slam das mina

Mariana Lacerda - diretora e roteirista

Mariana Lima – atriz e produtora

Marieta Severo - atriz

Marilena Chaui – filósofa e professora na USP

Marina Íris - cantora

Marina Lima – cantora e compositora

Marina Person - Atriz e Apresentadora

Marta Batalha – escritora

Maurício Amaral

Max Maciel - Ativista

Michel Melamed - ator

Milton Temer – jornalista e ex-deputado federal

Monica Iozzi - atriz

Moreno Veloso – músico, cantor e compositor

Natália Nolli Sasso/ Curadora, Poeta, Performer e feminista

Nathalia Dill - Atriz

Neide de Souza Ferreira - arquiteta

Netto Duarte - Artista Plástico e Produtor Cultural

Ni Brisant - Editor Selin Trovoar e poeta

Nildo Ouriques – professor (UFSC)

Orlando Moraes - cantor

Osmar Prado - ator

Otávio Muller - ator

Otto - cantor, compositor, percussionista e produtor

Pablo Capile – produtor cultural, mídia Ninja

Pablo Villaça - jornalista

Pasquale Cipro Neto – professor e linguista

Pastor Daniel Antonio dos Santos da Comunidade Cristã da Zona Leste.

Pastor Levi Araujo - Pastor e Sustentabilista Progressista

Pastor Wellington Santos - Pastor da Igreja Batista do Pinheiro

Patrícia da Silva Santos - professora na UFPA

Patricia Palumbo - Radialista e apresentadora

Paula Amaral – dramaturga e roteirista

Paula Burlamaqui - atriz

Paula Lavigne – atriz e produtora

Paulo Betti - ator, roterista e cineasta

Paulo César Feital – músico e compositor

Paulo César Pedrini - Pastoral Operária

Paulo Jerônimo – jornalista

Paulo Sérgio Duarte – professor

Padre Julio Lancelotti

Padre Paulo Bezerra

Padre Antônio Iraildo Alves de Brito

Padre Antônio Manzatto – Arquidiocese de São Paulo

Padre Leandro Feliciano Narciso – Igreja Vétero Católica no Brasil

Padre Marílton Queiroz Viana

Pedro Cardoso – ator, redator

Pedro Inoue - Designer Editor da Revista Adbusters

Pedro Paulo Z. Bastos - professor da Unicamp

Pedro Rossi – professor da Unicamp

Pedro Serrano – jurista e professor da PUC

Peter Pal Pelbart - filósofo, ensaísta, professor e tradutor

Petra Costa - Cineasta

Phamella Dal Bello - Educadora Social, Feminista, Marxista

Presbítero William Carvalho - Líder na Comunidade Cristã na Zona Leste

Preta Ferreira – cantora e produtora cultural

Pupillo - músico

Rafael Valim - advogado

Raquel Rolnik – Arquiteta e professora USP

Reginaldo Nasser - Professor livre-docente de Relações Internacionais PUC/SP

Rejane Carolina Hoeveler - Professora UFRJ

Renato Janine Ribeiro - professor, ex-ministro da Educação

Ricardo Abramovay - sociólogo

Ricardo Antunes - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp

Ricardo Fabbrini - professor USP

Ricardo Horta

Ricardo Kobayashi

Ricardo Musse - professor USP

Ricardo Pagliuso Regatieri - professor na UFBA

Rita Von Hunty - drag queen, colunista da carta capital, ativista LGBT

Rodrigo Ciríaco - Escritor e Educador

Rodrigo França - Ator, diretor, roteirista, filósofo e cientista social

Rodrigo Pereira - professor UFBA

Rosalina Santa Cruz - prof PUC, feminista e militante dos direitos humanos

Rosana Miziara - historiadora

Rubens rewald - cineasta, professor USP

Rui Amaral - Artista Plástico

Ruy Braga - professor USP

Sandra Helena - professora UFPA

Scarlett Marton - professora USP

Scheila Grecco - jornalista e empresária

Sergio Bairon - Diversitas, Professor ECA/USP

Silvia Buarque - atriz

Silvia Lopes/ Instituto das Cidades UNIFESP

Silvio Caccia Bava - editor-chefe do Le Monde Diplomatique

Silvio Rosa – professor Unifesp

Sofia Carvalhosa

Solange Farkas - curadora de artes visuais

Sonia Braga – Atriz

Sonia Guajajara – liderança indígena

Spartakus - youtuber, publicitário, apresentador e palestrante

Stella Senra - PUC

Suely Rolnik - Psicanalista

Tales Ab’Saber – Professor Unifesp

Tereza Cristina – cantora

Thaís Rivitti - curadora de artes visuais

Theresa Jessouroun – cineasta

Thiago Almasy - Ator, roteirista e diretor

Thiago Dude – Comediante

Tica Andrada

Tico Santa Cruz – cantor e compositor

Tim Rescala

Tom Cardoso/ Escritor e Jornalista

Tom Zé – cantor, compositor

Valerio Arcary - Professor do IFSP

Vanessa Bumagny/ Cantora e Compositora

Vera Telles - Professora da USP

Vera Zimmerman - atriz

Veronica Julian

Virginia Cavendish - atriz e produtora

Virgínia Fontes - Professora da UFF

Vladimir Safatle – professor da USP

Wagner Moura – ator e cineasta

Wagner Tiso - músico, compositor e arranjador

Wagner Xavier de Camargo/ Antropólogo

Walfrido Warde – advogado e jurista

Walmir Damasceno Katuvanjesi - terreiro de Candomblé Inzo Tumbanzi e coordenador geral do Ilabantu

Weida Zancaner – Advogada e professora na PUC/SP

Xan Raveli - itwoman, creator e ativista negra

Xico Chaves - artista plástico

Xico Sa – jornalista e escritor

Ze de Abreu - ator

Zeca MCA - Produtor Cultural

Zélia Duncan – atriz, cantora e compositora

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.